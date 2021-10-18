Даяна Ястремская не смогла преодолеть стадию 1/16 финала.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№76 WTA) проиграла на стадии 1/16 финала турнира "Кубок Кремля" в Москве (Россия).

Россиянка Ангелина Калинская (№125 WTA) обыграла 21-летнюю украинку. Ястремская проиграла в двух сетах - 7:6, 6:4.

Соперницы на корте провели немножко больше, чем два часа. Для Даяны и Ангелины это была вторая личная встреча. Счет между ними стал теперь уже 1:1.

Отметим, что кроме Ястремской в основной сетке принимают участие еще две украинки - Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Призовой фонд соревнований составляет около 565 000 долларов. Напомним, что на данный турнир в Москве отправился целый ряд украинских теннисистов.

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Автор: Артем Будрин