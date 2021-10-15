Отечественные спортсмены примут участие в "Кубке Кремля".

Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, а также теннисист Илья Марченко выступят на турнире "Кубок Кремля", который пройдет в Москве.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Ястремская и Калинина попали напрямую в основную сетку благодаря отказу соперниц. Цуренко сыграет в квалификации с Ребеккой Шрамковой из Словакии.

Марченко также начнет свой путь на турнире с квалификации. Первый соперник украинца - молдаванин Раду Албот. Соревнования среди женщин пройдут с 18 по 24 октября. Мужской турнир пройдет с 19 по 25 октября. Призовой фонд турнира составляет 922 000 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин