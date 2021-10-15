Леся Цуренко сыграет против теннисистки из Словакии / фото REUTERS
Украинские теннисистки Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, а также теннисист Илья Марченко выступят на турнире "Кубок Кремля", который пройдет в Москве.
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Ястремская и Калинина попали напрямую в основную сетку благодаря отказу соперниц. Цуренко сыграет в квалификации с Ребеккой Шрамковой из Словакии.
Марченко также начнет свой путь на турнире с квалификации. Первый соперник украинца - молдаванин Раду Албот. Соревнования среди женщин пройдут с 18 по 24 октября. Мужской турнир пройдет с 19 по 25 октября. Призовой фонд турнира составляет 922 000 долларов.