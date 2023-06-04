Матч за титул состоял из двух сетов.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в воскресенье, 4 июня, завоевала трофей на 60-тысячнике в Брешии. Она одержала победу над представительницей страны-териростки Юлией Готовко.

Матч длился один час и 20 минут. Соперницы ограничились двумя сетами.

Украинка одержала победу со счетом 2:0. Белоруска за две партии смогла забрать у Завацкой шесть геймов. Это была первая встреча теннисисток.

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Отметим, что Завацкая перед турниром находилась на 218-й строчке в рейтинге WTA, а Головко располагалась на 263-й позиции. Благодаря завоеванному титулу украинка поднимется во вторую сотню сильнейших теннисисток планеты.

ITF W60. Грунт

Брешия, Италия

Финал

Юлия Готовко – Катарина Завацкая (Украина) 4:6, 2:6

Завацкая завоевала первый свой трофей с 2019-го года. Тогда она одержала победу на стотысячнике во французском Контрексвилле. Также это дебютный для украинки титул на соревнования уровня ITF W60. Всего за свою профессиональную карьеру она завоевала семь трофеев.

Отметим, что 23-летняя Катарина является уроженкой Луцка. Ее самой высокой позицией в рейтинге WTA было 103 место (по состоянию на 3 февраля 2020-го года).

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