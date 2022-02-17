Даяна Ястремская (№146 WTA) вышла сенсационно в четвертьфинал турнира WTA 500 в Дубае.
21-летняя украинка, которая стартовала в квалификации, победила чешку Барбору Крейчикову (№3 WTA).
Дубай. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия) - 6:3, 7:6(3)
Это была вторая личная встреча теннисисток, Даяна возобновила паритет. Для Ястремской это третья победа в карьере над соперницами из топ-5 мирового рейтинга.
За право сыграть в полуфинале турнира в Дубае Даяна поборется с другой представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (№38 WTA), которая стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.
Ранее престижный турнир в Дубае покинула Элина Свитолина, которая с двумя антирекордами проиграла швейцарской теннисистке.
Даяна Ястремская: карьера
- Перспективная украинка занимала самое высокое место в рейтинге WTA за свою карьеру в январе 2020 года - это была 21-я позиция. А вот в январе 2021 года Даяна сдала положительный допинг-тест и была отстранена от выступлений в спорте.
- Летом 2021 года Ястремская была оправдана и ей разрешили вернуться в большой теннис.
- Всего за свою карьеру Даяна выиграла три титула WTA и три титула ITF.