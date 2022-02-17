Даяна Ястремская разобралась с Барборой Крейчиковой.

Даяна Ястремская (№146 WTA) вышла сенсационно в четвертьфинал турнира WTA 500 в Дубае.

21-летняя украинка, которая стартовала в квалификации, победила чешку Барбору Крейчикову (№3 WTA).

Дубай. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия) - 6:3, 7:6(3)

Это была вторая личная встреча теннисисток, Даяна возобновила паритет. Для Ястремской это третья победа в карьере над соперницами из топ-5 мирового рейтинга.

За право сыграть в полуфинале турнира в Дубае Даяна поборется с другой представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (№38 WTA), которая стала серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее престижный турнир в Дубае покинула Элина Свитолина, которая с двумя антирекордами проиграла швейцарской теннисистке.

Даяна Ястремская: карьера