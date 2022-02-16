Первая ракетка Украины проиграла швейцарской теннисистке.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дубае.

На стадии 1/8 финала Элина в двух сетах уступила Жиль Тайхман из Швейцарии (№35 WTA).

Дубай. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Жиль Тайхман (Швейцария) - 6:7(0), 2:6

Счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу Тайхман.

Отметим, что впервые в карьере Свитолина не выиграла ни одного розыгрыша на тай-брейке. Более того, украинка установила еще один антирекорд: она проиграла впервые в карьере лаки-лузеру (спортсмен, который проигрывает в квалификации, но затем вступает в основную сетку, как правило, когда другой участник отказывается от участия во время турнира из-за травмы или других причин).

Элина Свитолина: результаты в прошлом сезоне