А еще одна представительница Украины финишировала четвертой с личным рекордом.

В швейцарском Цюрихе состоялся очередной финал Бриллиантовой лиги 2021. В этот раз выступали женщины в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Украина была представлена сразу двумя спортсменками.

Анна Рыжикова выиграла бронзовую медаль с результатом 53,70 секунды. А Виктория Ткачук заняла четвертое место с персональным рекордом - 53,76 с.

Золотую награду получила Фемке Бол из Нидерландов - 52,80 с.

Бриллиантовая лига 2021. Финал

1. Фемке Бол (Нидерланды) - 52,80

2. Шамье Литтл (США) - 53,35

3. Анна Рыжикова (Украина) - 53,70

4. Виктория Ткачук (Украина) - 53,76

Напомним, что 8 сентября Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук в финале Бриллиантовой лиги заняли второе и третье место соответственно.

Читайте такжеУкраинки Магучих и Геращенко сфотографировались с российской спортсменкой: назревает новый скандал

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин