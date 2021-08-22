Ирина Геращенко стала лучшей в американском Юджине.

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту. Соревнования прошли в Юджине, США.

В борьбе за первое место украинка опередила американку Вашти Каннингем.

Обе соперницы взяли высоту 1,98 метра, но не смогли взять 2,00. В итоге победительница определялась в дополнительных прыжках, и ей стала Геращенко.

Для Геращенко это первая победа в карьере на этапах "Бриллиантовой лиги".

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место, прыгнув на 1,90 метра.

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих на этом этапе не выступала.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Геращенко стала четвертой.

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Автор: Антон Дударь