Дарья Белодед / фото instagram.com/dariabilodid7
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая на Олимпиаде в Токио выиграла бронзовую медаль, показала подписчикам жаркие фотографии.
Белодед порадовала фанатов в Instagram.
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
фото instagram.com/dariabilodid7
"Пожар", "Какая бомба", "Гордость страны", "Шикарная", "Цунами", - комментируют фоловеры в Instagram.
Читайте также"Это был шок": медалистке Олимпиады Белодед не разрешили вылететь в США
Бронзовая медаль Белодед на Олимпиаде в Токио
- Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио.
- Для Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.
- Для Украины это была первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.
- Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).