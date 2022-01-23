Дарья Белодед взорвала соцсети.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая на Олимпиаде в Токио выиграла бронзовую медаль, показала подписчикам жаркие фотографии.

Белодед порадовала фанатов в Instagram.

"Пожар", "Какая бомба", "Гордость страны", "Шикарная", "Цунами", - комментируют фоловеры в Instagram.

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Бронзовая медаль Белодед на Олимпиаде в Токио