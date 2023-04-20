Обе уступили в финальных поединках

В столице Хорватии, в городе Загреб, на данный момент проходит Чемпионат Европы из борьбы. Украинки Оксана Ливач и Юлия Ткач стали серебряными призерами континентального первенства.

В финале весовой категории до 50 килограмм Ливач уступила уроженке Украины Марии Стадник, которая на данный момент представляет Азербайджан.

Для Ливач это серебро стало вторым в карьере. Стадник завоевала уже 10 золотую медаль.

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Напомним, что в полуфинальном поединке Ливач выбила действующую вице-чемпионку мира Миглену Георгиеву Селишку из Болгарии.

Юлия Ткач в финале категории до 59 кг уступила молдаванке Анастасии Ничитой. В полуфинале она выбила из соревнования борчиню из Азербайджана Алену Колесник.

Добавим, что впоследствии еще выступит в финале Алла Белинская. В категории до 68 кг она встретится с болгаркой Юлианой Яневой. У Беллинской уже есть гарантированное серебро.

Отметим, что Чемпионат Европы 2023 проходит в хорватском Загребе с 17 по 23 апреля. Ливач является представительницей сборной Украины в самой легкой весовой категории.

Ранее, во вторник 18 апреля, украинский борец вольного стиля Василий Михайлов одержал победу на континентальном первенстве в весовой категории до 79 килограмм. Эта золотая медаль стала для него первой в карьере.

Отметим, что сборная Украины поехала на этот чемпионат Европы без олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Его в заявке заменил Артем Матяш.

Добавим, что в прошлом году женская украинская сборная стала лучшей в медальном зачете чемпионата Европы.

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