Победа позволит Ястремской вернуться в топ-100 рейтинга WTA.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во второй игре на турнире серии WTA 250 в колумбийской Боготе.

Во втором круге украинка уверенно разобралась с Сарой Эррани из Италии и пробилась в 1/4 финала турнира.

Даяна Ястремская - Сара Эррани - 6:3, 7:6

Поединок украинки против представительницы Италии длился 1 час 30 минут.

В первом сете Эррани повела с двойным брейком 3:0, Даяне удалось моментально перехватить инициативу - она выиграла шесть геймов подряд, сделала три брейка и забрала партию, 6:3.

Во втором сете украинка отыгралась со счета 3:5 и спасла два сетбола – 7:3. Следовательно, победа в двух сетах.

В следующем раунде Ястремская сразится против Лауры Пигосси из Бразилии.

Выход в четвертьфинал позволит ей вернуться в топ-100 мирового рейтинга.

Даяна Ястремская: карьера