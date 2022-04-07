Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во второй игре на турнире серии WTA 250 в колумбийской Боготе.
Во втором круге украинка уверенно разобралась с Сарой Эррани из Италии и пробилась в 1/4 финала турнира.
Даяна Ястремская - Сара Эррани - 6:3, 7:6
Поединок украинки против представительницы Италии длился 1 час 30 минут.
В первом сете Эррани повела с двойным брейком 3:0, Даяне удалось моментально перехватить инициативу - она выиграла шесть геймов подряд, сделала три брейка и забрала партию, 6:3.
Во втором сете украинка отыгралась со счета 3:5 и спасла два сетбола – 7:3. Следовательно, победа в двух сетах.
В следующем раунде Ястремская сразится против Лауры Пигосси из Бразилии.
Выход в четвертьфинал позволит ей вернуться в топ-100 мирового рейтинга.
Даяна Ястремская: карьера
- Перспективная украинка занимала самое высокое место в рейтинге WTA за свою карьеру в январе 2020 года - это была 21-я позиция. А вот в январе 2021 года Даяна сдала положительный допинг-тест и была отстранена от выступлений в спорте.
- Летом 2021 года Ястремская была оправдана и ей разрешили вернуться в большой теннис.
- Всего за свою карьеру Даяна выиграла три титула WTA и три титула ITF.