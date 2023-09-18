Украинская спортсменка стала победительницей Бриллиантовой лиги во втором сезоне подряд.

В воскресенье, 17 сентября, в американском Юджине состоялся финал Бриллиантовой лиги-2023.

Победу в секторе прыжков в высоту одержала Ярослава Магучих. 21-летняя украинская спортсменка прокомментировала свою победу.

"Сезон завершился на высокой ноте - 2,03 м и победа в финале Бриллиантовой лиги. Весь год мы работали над тем, чтобы побить мировой рекорд этим летом, но стоит уделить себе немного больше времени.

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По плану пора отдохнуть, провести время с семьей и подготовиться к осенним тренировкам, чтобы зимой продолжить работу над конечной целью. Хочу поблагодарить всех, кто верит в меня и постоянно поддерживает, вы невероятны. Верю, что скоро смогу снова порадовать вас хорошими результатами и яркими эмоциями и победы будут не только у меня, но и у моей страны", - написала Магучих на своей странице в Instagram.

Напомним, Магучих с рекордом сезона в мире выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023. Ярославе покорилась высота 2,03 м.

Отметим, что 21-летняя украинка во втором сезоне подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

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