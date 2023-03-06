Победа в Остине позволит Марте Костюк дебютировать в топ-40 обновленного рейтинга WTA.

В воскресенье, 5 марта, состоялся финальный матч на турнире серии WTA 250 в американском Остине, в котором украинка Марта Костюк встречалась с Варварой Грачевой из РФ, которая выступала под нейтральным флагом.

Встреча проходила на корте "Вествуд Кантри Клаб Стэдиум" на хардовом покрытии и завершилась триумфом 20-летней представительцы Украины.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. В первом сете Костюк выиграла лишь один гейм на своей подаче и этого хватило, чтобы довести партию до победы. Во втором сете Марта уступала 3:5, но выиграла четыре гейма подряд, отыграв один сетбол на приеме.

ATX Open Austin. Финал

Марта Костюк (Украина) - Варвара Грачева - 6:3, 7:5

Обзор матча:

Для Марты Костюк это был дебютный финал турнира WTA в карьере и первый титул на таком уровне.

Победа в Остине приносит украинке 34 280 долларов призовых и 280 рейтинговых очков. Кроме того, этот успех позволит Костюк дебютировать в топ-40 обновленной версии рейтинга лучших теннисисток мира.

"Каждому, кто находится здесь на арене, и каждому, кто смотрит трансляцию, особенно в Украине, я хочу сказать - Слава Украине. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем людям, кто борется и гибнет сейчас.

Очень особый момент. Спасибо каждому, кто приложил руку к организации этого турнира, много времени и работы понадобилось, это было нелегко. Еще на жеребьевке я говорила, что чувствую себя здесь как дома", - прокомментировала свой триумф Марта Костюк.

Отметим, что ни до, ни после матча Марта Костюк не пожала руку сопернице, а на церемонии награждения не было общего фото.

Добавим, что турнир в Остине проводился впервые, так что Марта Костюк стала первой чемпионкой в истории этого соревнования.

ATX Open проходил с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составил 259 303 долларов.

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