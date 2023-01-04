В среду, 4 января, украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором круге турнира в Аделаиде и вышла в четвертьфинал.
Соперницей Марты была чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина из Казахстана.
WTA 500. Аделаида (Австралия). 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 6:7(7-5), 6:2, 6:3
Матч длился 2 часа 23 минуты. За это время Костюк 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4/9 брейк-поинтов.
Стоит отметить, что Косюк впервые с апреля 2021 года добыла четыре победы подряд.
В 1/4 финала турнира в Аделаиде Марта Костюк сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Сорана Кырстя (Румыния).
Добавим, что 23-летняя Рыбакина прошлым летом победила в финале "Уимблдона" Онс Жабер и стала самой молодой чемпионкой этого турнира в одиночном разряде с 2011 года.
Напомним, Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде, преодолев квалификацию. В 1/16 финала украинка одолела австралийку Джейми Форлис.