Марта Костюк в трех сетах переиграла Елену Рыбакину.

В среду, 4 января, украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу во втором круге турнира в Аделаиде и вышла в четвертьфинал.

Соперницей Марты была чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина из Казахстана.

WTA 500. Аделаида (Австралия). 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 6:7(7-5), 6:2, 6:3

Видео дня

Матч длился 2 часа 23 минуты. За это время Костюк 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4/9 брейк-поинтов.

Стоит отметить, что Косюк впервые с апреля 2021 года добыла четыре победы подряд.

В 1/4 финала турнира в Аделаиде Марта Костюк сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Сорана Кырстя (Румыния).

Добавим, что 23-летняя Рыбакина прошлым летом победила в финале "Уимблдона" Онс Жабер и стала самой молодой чемпионкой этого турнира в одиночном разряде с 2011 года.

Напомним, Марта Костюк пробилась в основную сетку турнира в Аделаиде, преодолев квалификацию. В 1/16 финала украинка одолела австралийку Джейми Форлис.

Вас также могут заинтересовать новости: