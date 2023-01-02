В следующем раунде Марта Костюк встретится с Еленой Рыбакиной.

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на турнире WTA 500 в австралийской Аделаиде.

20-летняя украинка в трех сетах победила представительницу Австралии Джейми Форлис и вышла в 1/8 финала турнира.

WTA 500. Аделаида (Австралия). Первый раунд

Марта Костюк (Украина) - Джейми Форлис (Австралия) - 6:1, 3:6, 6:4

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Соперницы провели на корте 2 часа и 6 минут. За это время украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 11 брейк-поинтов.

Во втором круге Марта Костюк встретится с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Добавим, что в основную сетку турнира в Аделаиде Марта пробилась, переиграв шестую сеянную квалификации Маяр Шериф из Египта.

В первом круге на турнире в Аделаиде также сыграет еще одна представительница Украины - Ангелина Калинина. Ее соперницей будет беларуска Виктория Азаренко.

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