Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде US Open-2023.
В поединке первого круга 21-летняя украинка разгромно проиграла четвертой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.
US Open-2023. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 1:6
Продолжительность поединка составила 1 час и 23 минуты. Марта взяла лишь 25% очков на первом приеме, тогда как у казахстанской теннисистки этот показатель вдвое больше.
Костюк и Рыбакина встретились во второй раз в карьере. Счет в личных встречах стал 1:1.
Это был 17-й матч Марты против соперниц из первой десятки и 15-е поражение.
В следующем раунде US Open-2023 Елена Рыбакина сыграет против победительницы пары Панна Удварди - Айла Томлянович.
Отметим, что Марта Костюк стала третьей представительницей Украины, которая завершила выступление в одиночном разряде US Open-2023. Ранее Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, а Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо.
В первом круге Открытого чемпионата США предстоит сыграть еще двум украинкам - Леся Цуренко встретится с Эльзой Жакемо (Франция), а Элина Свитолина с Анной-Леной Фридзам (Германия).