Марта Костюк без шансов проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде US Open-2023.

В поединке первого круга 21-летняя украинка разгромно проиграла четвертой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.

US Open-2023. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 1:6

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Продолжительность поединка составила 1 час и 23 минуты. Марта взяла лишь 25% очков на первом приеме, тогда как у казахстанской теннисистки этот показатель вдвое больше.

Костюк и Рыбакина встретились во второй раз в карьере. Счет в личных встречах стал 1:1.

Это был 17-й матч Марты против соперниц из первой десятки и 15-е поражение.

В следующем раунде US Open-2023 Елена Рыбакина сыграет против победительницы пары Панна Удварди - Айла Томлянович.

Отметим, что Марта Костюк стала третьей представительницей Украины, которая завершила выступление в одиночном разряде US Open-2023. Ранее Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, а Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо.

В первом круге Открытого чемпионата США предстоит сыграть еще двум украинкам - Леся Цуренко встретится с Эльзой Жакемо (Франция), а Элина Свитолина с Анной-Леной Фридзам (Германия).

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