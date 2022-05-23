В первом круге турнира украинка уступила представительнице США Элисон Риск.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала на Открытом чемпионате Франции.

Наша спортсменка не смогла преодолеть первый круг, проиграв представительнице США Элисон Риск. Американка разбила Ястремскую за два сеты.

Теннис. Ролан Гаррос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Элисон Риск (США) - 3:6, 3:6

Матч продолжался 1 час 18 минут. Ястремская проиграла уже первую свою подачу и позволила повести Риск 2:0, после чего поединок был прерван из-за дождя. Однако длительный перерыв не пошел на пользу украинке и вернувшись на корт она изменить ситуацию не смогла.

В итоге украинка проиграла сопернице в двух сетах 3:6, 3:6 и покинула Ролан Гаррос.

Отметим, что в этом поединке Ястремская выполнила один эйс и совершила сразу семь двойных ошибок.

Также Ролан Гаррос после первого круга покинула еще одна представительница Украины - Леся Цуренко. Она встречалась с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек и потерпела разгромное поражение - 2:6, 0:6. Поединок длился меньше часа.

Напомним, в основной сетке Открытого чемпионата Франции также сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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