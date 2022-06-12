Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала победительницей этапа Golden Roof Challenge в австрийском Инсбруке в прыжках в длину.
Бех-Романчук была главной фавориткой в своем коронном секторе. Она завоевала золотую награду, показав лучший результат в нынешнем сезоне - 6.86 метра.
До этого ее рекордом было выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где она тоже торжествовала.
Серебро турнира в Австрии завоевала представительница Сан-Томе и Принсипи Агате де Соуза (6,76), а топ-3 замкнула еще одна украинка Мария Горелова (6,38).
Добавим, что на турнире Golden Roof Challenge-2022 также выступили еще две представительницы Украины. Яна Гладийчук и Марина Килипко соревновались в прыжках с шестом. На подиум удалось подняться только Марине Килипко - с результатом 4.26 м она финишировала третьей. У Яны Гладийчук никакой успешной попытки в Инсбруке не было. Выиграла соревнование итальянка Роберто Бруни с рекордом турнира - 4.66 м.
Golden Roof Challenge – это соревнования по прыжкам в длину и прыжкам с шестом, проходящим на центральной площади города на специально оборудованной дорожке. Спортсмены поочередно выполняют свои пробы.
Марина Бех-Романчук: достижения
- В марте 2022 года Марина Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении в Белграде.
- На чемпионате мира в Дохе в 2019 Бех-Романчук выиграла серебро в прыжке в длину.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.