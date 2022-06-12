Марина Бех-Романчук второй раз за три дня обновила лучший результат сезона.

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала победительницей этапа Golden Roof Challenge в австрийском Инсбруке в прыжках в длину.

Бех-Романчук была главной фавориткой в ​​своем коронном секторе. Она завоевала золотую награду, показав лучший результат в нынешнем сезоне - 6.86 метра.

До этого ее рекордом было выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где она тоже торжествовала.

Серебро турнира в Австрии завоевала представительница Сан-Томе и Принсипи Агате де Соуза (6,76), а топ-3 замкнула еще одна украинка Мария Горелова (6,38).

Добавим, что на турнире Golden Roof Challenge-2022 также выступили еще две представительницы Украины. Яна Гладийчук и Марина Килипко соревновались в прыжках с шестом. На подиум удалось подняться только Марине Килипко - с результатом 4.26 м она финишировала третьей. У Яны Гладийчук никакой успешной попытки в Инсбруке не было. Выиграла соревнование итальянка Роберто Бруни с рекордом турнира - 4.66 м.

Golden Roof Challenge – это соревнования по прыжкам в длину и прыжкам с шестом, проходящим на центральной площади города на специально оборудованной дорожке. Спортсмены поочередно выполняют свои пробы.

Марина Бех-Романчук: достижения