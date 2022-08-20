Марина Бех-Романчук прыгнула на 15,02, показав самый лучший результат европейского сезона.

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль в секторе для тройного прыжка на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Мюнхене.

В пятой попытке украинка прыгнула на 15,02, показав самый лучший результат европейского сезона.

Отметим, что и остальные результативные попытки Бех-Романчук были дальше, чем результат серебряного призера Кристины Мякеля. Для финки 14,64 – национальный рекорд. Бронзу завоевала Ханна Миненко из Израиля.

Чемпионат Европы. Легкая атлетика

Тройной прыжок. Женщины

Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,02

Кристина Мякеля (Финляндия) – 14,64

Ханна Миненко (Израиль) – 14,45

Видео победного прыжка Марины Бех-Романчук:

Это первая медаль Украины в женском тройном прыжке с 2014 года, а 15,02 м - это лучший результат Украины в тройном прыжке с 1996 года.

Достижение Марины Бех-Романчук поразительно еще и тем, что она выступала в непрофильной дисциплине. Ее основная специализация - прыжки в длину.

Добавим, что в этот день в Мюнхене также состоялся финальный забег на 400 метров с барьерами, в котором украинки выиграли две медали.

Виктория Ткачук завоевала серебро – 54,30, а в активе Анны Рыжиковой бронза – 54,86. Для Ткачук это первая награда чемпионата Европы, для Рыжиковой – четвертая.

Марина Бех-Романчук: достижения

В марте 2022 года Марина Бех-Романчук выиграла серебро в тройном прыжке на чемпионате мира в помещении в Белграде.

В июне 2022 года Бех-Романчук с личным рекордом завоевала золото в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

На чемпионате мира в Дохе в 2019 Бех-Романчук выиграла серебро в прыжке в длину.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

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