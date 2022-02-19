Максим Задорожный дважды выиграл континентальное первенство по бразильскому джиу-джитсу.

Боец украинской Лиги TMS Максим Задорожный участвовал на соревнованиях в Риме в конкурентном дивизионе коричневых поясов - это супертяжелый вес.

В рамках своего дивизиона Задорожный провел три схватки, в одной из которых боролся против своего соотечественника - украинца Дмитрия Перникоза, который в итоге стал бронзовым призером.

Макс в финале победил досрочно - болевым приемом.

Победа в супертяжелом весе позволила Задорожнему заявиться в абсолютную весовую категорию, где он провел четыре схватки и во всех победил досрочно, обеспечив себе второе золото.

"Я зарегистрировался на этот турнир еще в ноябре и с нетерпением ждал его. Тщательно готовился, а готовлюсь я всегда к тому, что буду побеждать. Чемпионат Европы IBJJF - важная ступень в моей спортивной карьере и золото на этом турнире много для меня значит", - признался после победы Макс.

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