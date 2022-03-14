Руководитель пресс-службы Национального паралимпийского комитета Украины Наталья Гарач рассказала, что нашей сборной запрещали выйти на церемонию закрытия Паралимпиады-2022 в Пекине в масках со словом "мир".

"Ну что, церемония закрытия, а я сказала бы громкого закрытия дверей Паралимпиады-2022, где на презентационном видео почти нет Украины, хотя она – вторая по результату, не было ни одного спортсмена в ролике из наших трех подиумов, та то такое.

Мы готовились к этому дню тоже, несмотря на то, что нас тщательно обыскивали, здесь это уже становится плохой привычкой. Мы надели эти маски, на которых лишь одно слово – мир.

Но вдруг прибежало море людей и "попросили" нас их снять. Никаких политических заявлений, нам здесь заявили. Мир – это политика, как оказалось, друзья.

То, что мир - жизненная необходимость они, к сожалению, поймут лишь тогда, когда бомбы будут падать на их дома, когда будут гибнуть их дети.

Нам все же удалось постоять в этих масках, пока шел наш знаменосец – Виталий Лукьяненко. Может не так долго, как хотелось. Но удалось", - написала Гарач у себя в Facebook.

Отметим, что Украина на Паралимпиаде-2022 завоевала 29 наград и заняла 2-е место в медальном зачете соревнований. В копилке нашей сборной 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.