Сборная Украины впервые в своей истории завоевала 29 наград на Паралимпийских играх.

XIII зимние Паралимпийские игры в Пекине подошли к концу. Сборная Украины впервые в своей истории завоевала 29 наград.

По общему количеству медалей Украина улучшила свои показатели Сочи-2014 и Турина-2006 (по 25).

Также мы обновили собственный рекорд по количеству выигранного "золота" - 11 медалей высшей пробы в Пекине завоевали украинцы. До этого лучшими Параиграми по выигранному "золоту" для Украины были Турин-2006 и Пхенчхан-2018 (по 7).

На Паралимпиаде-2022 Украина выиграла 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общем зачете мы заняли второе место!

Также отметим, что Паралимпийская сборная Украины на Играх в Пекине впервые в истории выиграла медальный зачет Паралимпиады в биатлоне.