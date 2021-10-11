В активе украинских спортсменов две золотые награды.

В итальянском Кьянчано-Терме завершился чемпионат Европы по шашкам-100. Украина завоевала на этих соревнованиях две золотые медали.

У мужчин Юрий Аникеев выиграл золото в блице.

Украинский гроссмейстер набрал 14 очков и в борьбе за первое место опередил Яна Грондекайка из Нидерландов.

Бронзовая медаль у еще одного украинца - Артема Иванова.

У женщин золотую награду завоевала Виктория Мотричко. Она стала лучшей в быстрой игре.

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Мотричко набрала 14 очков, опередив россиянку Мартену Ноговицину (13 очков) и Ольгу Федорович из Беларуси (13).

Кроме того, украинка Ольга Балтажи завоевала серебряную медаль в блице, а Юрий Аникеев стал бронзовым призером в быстрой игре.

Также украинцы преуспели в командных соревнованиях. Виктория Мотричко и Ольга Балтажи завоевали серебро в командном чемпионате Европы по рапиду. А мужчины (Юрий Аникеев, Артем Иванов и Иван Антоненко) в этой дисциплине стали вторыми.

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Автор: Антон Дударь