В итальянском Кьянчано-Терме завершился чемпионат Европы по шашкам-100. Украина завоевала на этих соревнованиях две золотые медали.
У мужчин Юрий Аникеев выиграл золото в блице.
Украинский гроссмейстер набрал 14 очков и в борьбе за первое место опередил Яна Грондекайка из Нидерландов.
Бронзовая медаль у еще одного украинца - Артема Иванова.
У женщин золотую награду завоевала Виктория Мотричко. Она стала лучшей в быстрой игре.
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Мотричко набрала 14 очков, опередив россиянку Мартену Ноговицину (13 очков) и Ольгу Федорович из Беларуси (13).
Кроме того, украинка Ольга Балтажи завоевала серебряную медаль в блице, а Юрий Аникеев стал бронзовым призером в быстрой игре.
Также украинцы преуспели в командных соревнованиях. Виктория Мотричко и Ольга Балтажи завоевали серебро в командном чемпионате Европы по рапиду. А мужчины (Юрий Аникеев, Артем Иванов и Иван Антоненко) в этой дисциплине стали вторыми.