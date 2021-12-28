Юлия Джима и Дмитрий Пидручный финишировали на 8-м месте.

28 декабря в немецком Рупольдинге состоялась ежегодная Рождественская гонка.

Гонка, в которой за каждую команду выступали по два участника, состояла из двух частей смешанной эстафеты: масс-старта и преследования.

Честь Украины в Рождественской гонке защищали Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Наша команда пришла к финишу восьмой из десяти пар участников.

В масс-старте Украина заняла вторую позицию, допустив семь промахов. А вот в преследовании Юлия и Дмитрий выступили плохо, они допустили 13 промахов и финишировали в итоге на 8-м месте.

Рождественская гонка-2021. Результаты

1. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия) - 32.15,5 (2)

2. Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия) - 56.8 (3)

3. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (Чехия) - 59.7 (5)

4. Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия-2) - 1.19,2 (8)

5. Елена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария) - 1.19,2 (6)

6. Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия) - 1.32,7 (7)

7. Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия) - 1.58,7 (6)

8. Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) - 2.27,0 (13)

9. Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада) - 2.32,3 (8)

10. Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия-1) - 2.40,3 (8)

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