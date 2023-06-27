В финале украинская представительница одержала победу над фехтовальщицей страны-хозяйки.

На счету сборной Украины с фехтование есть первая золотая медаль на Европейских играх-2023, которые на данный момент проходят в польском Кракове. Ее завоевала Джоан-Фейби Бежура.

В финальном поединке украинке противостояла представительница страны-хозяйки Мартина Сватовская-Венгларчик. 31-летняя Бежура одержала победу со счетом 15:12. Добавим, что на протяжении матча украинка однажды меняла поврежденную шпагу.

Она единственной из украинок прошла стадию 1/16 финала. В целом на протяжении турнира Бежуру постигло лишь одно поражение - на групповом этапе.

Видео дня

Эта победа Бежуры - высшее достижение в ее карьере. До этого она ни разу не занимала пьедестал мировых или континентальных первенств. Максимальным ее результатом было 11 место на чемпионате Европы 2017-го года.

"Я когда-то ей проигрывала очень давно, возможно где-то в 2017 году. Больше с ней не фехтовала. Немного напряглась, потому что для меня она тяжелый соперник. Но я одержала победу. Чувствовала ли в финале, что все могу? Нет. Сперва к счету 8:9, когда проигрывала, то немного сомневалась в своей победе. Тренер сказал, что делать, думаю - попробую, а что терять?",- прокомментировала свою победу Бежура для "Суспільного".

Отметим, что в 1/32 финала соревнования покинули Влада Харькова и Инна Бровка. В 1/16 вылетела Дарья Варфоломеева.

Вас также могут заинтересовать новости: