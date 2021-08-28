Еще один украинский атлет, выступавший в этой же дисциплине, остановился в шаге от пьедестала.

Украинский легкоатлет Роман Данилюк занял второе место в метании ядра в классе F12 на Паралимпиаде в Токио.

Данилюк толкнул ядро на 16.53 метра и стал вторым.

Это уже четырнадцатое "серебро" для нашей страны. Данилюк уступил лишь испанцу Ким Лопесу Гонсалесу. Победитель установил мировой рекорд.

Тройку лидеров с личным лучшим результатом замкнул Элбек Султанов из Узбекистана.

Читайте такжеУкраинская пловчиха стала чемпионкой Паралимпиады в ТокиоЕще один украинский атлет, выступавший в этой же дисциплине, остановился в шаге от пьедестала. Владимир Пономаренко завершил соревнования с результатами 14,96, его опередил участник из Узбекистана Элбек Султанов.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги третьего дня соревнований для Украины.

Автор: Яна Ставская