Сборная Украины входит в топ-10 медального зачета.

На Паралимпийских играх в Токио подошел к концу третий день соревнований. По его итогам сборная Украины завоевала 13 медалей: 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые.

Золотую медаль в пауэрлифтинге Украине принесла Марьяна Шевчук, которая выступает в весовой категории до 55 кг.

Второе золото в этот день завоевала пловчиха Анна Стеценко, которая стала лучшей на дистанции 400 метров вольным стилем.

Украинец Владислав Белый выиграл серебряную медаль в метании копья. При этом он установил рекорд Европы (55,34 метра).

Также серебряные награды в активе у пловцов Сергея Клипперта (100 метров на спине), Катерины Денисенко (100 метров на спине), Андрея Трусова (200 метров комплексным стилем) и Кирилла Геращенко (400 метров вольным стилем), Анастасии Москаленко (в метании булавы), а также женской сборной Украины по фехтованию на шпаге (Наталья Мандрык, Евгения Бреус и Елена Федота).

Бронзовые медали завоевали Юлия Павленко (в прыжках в длину), Егор Дементьев (в велотреке), Юлия Иваницкая (в дзюдо) и Наталья Николайчук (в дзюдо).

После третьего дня соревнований в медальном зачете Паралимпиады Украина занимает девятое место. А по общему количеству наград (22) идет четвертой.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги второго дня соревнований для Украины.

Автор: Антон Дударь