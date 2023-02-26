Санкции вводятся сроком на 50 лет.

Украина ввела санкции против президента Олимпийского комитета Российской Федерации и президента федерации тенниса РФ.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №114/2023 от 26 февраля. В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В частности, санкции введены против президента Олимпийского комитета Российской Федерации, члена Международного олимпийского комитета Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ, члена МОК Шамиля Тарпищева, российской легкоатлетки, олимпийской чемпионки, члена Международного олимпийского комитета Елены Исинбаевой, пловца, кавалера и почетного члена Международного олимпийского комитета Александра Попова.

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Санкции вводятся сроком на 50 лет.

Новые санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Зеленский подписал три указа о введении новых санкций против Российской Федерации.

Санкции вводятся против россиян, которые похищали украинских детей; против представителей российского спорта, а также против тех, кто помогает держать структуры наемников в России для войны против Украины.

Напомним, что весной президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что известная украинская теннисистка Элина Свитолина "никто вообще".

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