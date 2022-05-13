Элина Свитолина активно выступает за санкции против своих коллег, которые продолжают молчать.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает свою борьбу на информационном фронте.

Накануне знаменитая спортсменка заявила, что хочет услышать позицию своих коллег, которые продолжающих молчать о войне в Украине.

В интервью Eurosport Свитолина отметила, что нейтральная позиция наталкивает на то, что теннисисты РФ и Беларуси поддерживают безумные действия лидера страны-агрессора Владимира Путина в сторону Украины.

"Каждый русский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что у нас нет плохих людей", - сказала украинка.

Кроме того, ранее Свитолина призывала отстранить от участия во всех международных соревнованиях всех российских и белорусских теннисистов, которые поддерживают войну в Украине.

"Мы требуем от WTA, ATP и ITF, чтобы игроки, представители России и Беларуси, публично и четко дали свой ответ на следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли вы вторжение России и Беларуси на территорию Украины и вследствие этого начатую этими странами войну?

2. Поддерживаете ли вы военную деятельность России и Белоруссии в Украине?

3. Поддерживаете ли вы режим Путина и Лукашенко?

В противном случае мы требуем запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях, как это уже сделал Уимблдон.

Наступает время, когда молчание - это предательство, и это время наступило", - написала Свитолина в своем Инстаграме.

Реакция в РФ на призыв Свитолиной

Реакция России на действия украинской теннисистки не заставила себя долго ждать. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление Свитолиной и довольно унизительно высказался в адрес украинки.

"Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях.

Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", - приводит слова Тарпищева Metaratings.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

Позиция Свитолиной относительно войны в Украине