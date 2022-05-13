Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает свою борьбу на информационном фронте.
Накануне знаменитая спортсменка заявила, что хочет услышать позицию своих коллег, которые продолжающих молчать о войне в Украине.
В интервью Eurosport Свитолина отметила, что нейтральная позиция наталкивает на то, что теннисисты РФ и Беларуси поддерживают безумные действия лидера страны-агрессора Владимира Путина в сторону Украины.
"Каждый русский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что у нас нет плохих людей", - сказала украинка.
Кроме того, ранее Свитолина призывала отстранить от участия во всех международных соревнованиях всех российских и белорусских теннисистов, которые поддерживают войну в Украине.
"Мы требуем от WTA, ATP и ITF, чтобы игроки, представители России и Беларуси, публично и четко дали свой ответ на следующие вопросы:
1. Поддерживаете ли вы вторжение России и Беларуси на территорию Украины и вследствие этого начатую этими странами войну?
2. Поддерживаете ли вы военную деятельность России и Белоруссии в Украине?
3. Поддерживаете ли вы режим Путина и Лукашенко?
В противном случае мы требуем запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях, как это уже сделал Уимблдон.
Наступает время, когда молчание - это предательство, и это время наступило", - написала Свитолина в своем Инстаграме.
Реакция в РФ на призыв Свитолиной
Реакция России на действия украинской теннисистки не заставила себя долго ждать. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление Свитолиной и довольно унизительно высказался в адрес украинки.
"Не надо обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с каких-то соревнованиях.
Сейчас мы играем, у нас все нормально. Глупо вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще", - приводит слова Тарпищева Metaratings.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.
Позиция Свитолиной относительно войны в Украине
- Элина Свитолина была одной из первых украинских теннисисток, которая отказалась выходить на корт против российских и белорусских спортсменок.
- Первая ракетка Украины неоднократно выражала свою поддержку украинскому народу и ВСУ.
- Благотворительный фонд уроженки Одессы с первых дней войны оказывает помощь украинским теннисистам, покинувшим Украину.
- Свитолина заявляла, что все свои заработанные от турниров призовые будет перечислять на нужды украинской армии.
- Муж украинской теннисистки Гаэль Монфис признался, что Элина очень тяжело переживает события в Украине и плачет каждую ночь.