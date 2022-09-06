Команда Айнарса Багатскиса одержала третью подряд победу.

Мужская сборная Украины одолела Италию в 3-м туре чемпионата Европы по баскетболу и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

В Милане Украина обыграла Италию со счетом 84:73. Команда Айнарса Багатскиса одержала третью победу подряд, набрала 6 очков, удерживает первое место и досрочно вышла в 1/8 финала.

Следом за украинцами в группе C расположились Греция (6 очков), Хорватия (5), Италия (4), Эстония (3) и Великобритания (3).

Видео дня

6 сентября сборная Украины проведет поединок против Греции.

Евробаскет-2022, 3-й тур

Украина - Италия - 84:73

Во втором туре украинская сборная обыграла Эстонию (74:73), а в первом туре - британцев (90:61).

Добавим, что Евробаскет-2022 принимают четыре страны-хозяева: Италия, Грузия, Германия и Чехия. 24 сборные участвуют на этом чемпионате Европы. Защищает титул лучшей команды на континенте - Словения.

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