В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке (США) в рамках турнира UFC 281 состоялся бой бывших претендентов на титул чемпиона в легком весе.
Второй номер рейтинга Дастин Порье противостоял пятому по счету бойцу в своем весе Майклу Чендлеру.
Ожидания зрителей оправдались на все 100% - бойцы показали очень яркое и жестокое сражение.
Старт первого раунда прошел с преимуществом Чендлера, который был точнее в стойке, проводил тейкдауны и атаковал в партере. Однако в концовке раунда Майкл вдруг начал пропускать большое количество ударов и сам оказался близок к поражению нокаутом.
Весь второй раунд Чендлер удерживал Порье в партере, атакуя ударами и попытками удушающего.
Судьба боя решилась в третьем раунде. Порье взял пример с Чендлера и решил уйти в борьбу. Американец не прогадал и завершил бой эффектным удушающим приемом сзади.
— Javier Jesus Urquieta (@JavierUrquieta_) November 13, 2022
— MMA EMPIRE ⚔️ (@LempireMMA) November 13, 2022
Комментарий Дастина Порье после победы над Майклом Чендлером:
"Устойчивость Чендлера удивила меня. Я думал, что как только потрясу его, то нокаутирую. И я считаю, что если бы в первом раунде у меня было еще несколько секунд, то я бы его финишировал. Впрочем, я попал по нему несколькими действительно хорошими ударами, но он выжил, это меня удивило.
В моем последнем бою меня задушили сзади. Знаете, приятно выйти и победить бывшего чемпиона. Я привык сражаться в пятираундовых боях", - сказал Порье.
Добавим, что для 33-летнего Порье это был первый бой после поражения от Чарльза Оливейры в декабре 2021 года. 36-летний Чендлер в предыдущем бою победил Тони Фергюсона в мае 2022 года.