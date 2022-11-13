Бойцы порадовали зрителей яркой схваткой в октагоне.

В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке (США) в рамках турнира UFC 281 состоялся бой бывших претендентов на титул чемпиона в легком весе.

Второй номер рейтинга Дастин Порье противостоял пятому по счету бойцу в своем весе Майклу Чендлеру.

Ожидания зрителей оправдались на все 100% - бойцы показали очень яркое и жестокое сражение.

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Старт первого раунда прошел с преимуществом Чендлера, который был точнее в стойке, проводил тейкдауны и атаковал в партере. Однако в концовке раунда Майкл вдруг начал пропускать большое количество ударов и сам оказался близок к поражению нокаутом.

Весь второй раунд Чендлер удерживал Порье в партере, атакуя ударами и попытками удушающего.

Судьба боя решилась в третьем раунде. Порье взял пример с Чендлера и решил уйти в борьбу. Американец не прогадал и завершил бой эффектным удушающим приемом сзади.

— Javier Jesus Urquieta (@JavierUrquieta_) November 13, 2022

— MMA EMPIRE ⚔️ (@LempireMMA) November 13, 2022

Комментарий Дастина Порье после победы над Майклом Чендлером:

"Устойчивость Чендлера удивила меня. Я думал, что как только потрясу его, то нокаутирую. И я считаю, что если бы в первом раунде у меня было еще несколько секунд, то я бы его финишировал. Впрочем, я попал по нему несколькими действительно хорошими ударами, но он выжил, это меня удивило.

В моем последнем бою меня задушили сзади. Знаете, приятно выйти и победить бывшего чемпиона. Я привык сражаться в пятираундовых боях", - сказал Порье.

Добавим, что для 33-летнего Порье это был первый бой после поражения от Чарльза Оливейры в декабре 2021 года. 36-летний Чендлер в предыдущем бою победил Тони Фергюсона в мае 2022 года.

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