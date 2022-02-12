Даяна Ястремская и Марта Костюк синхронно одержали победы.

Украинские теннисистки Марта Костюк (№51 WTA) и Даяна Ястремская (№109 WTA) успешно начали выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.

Марта Костюк, посеянная под 12-м номером, в поединке первого раунда отбора разобралась с Эллен Перес из Австралии (№209 WTA). Матч длился 1 час 30 минут. Украинка 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5/8 брейк-поинтов.

Даяна Ястремская в первом раунде одолела Анну Данилину из Казахстана (№341 WTA). Встреча длилась 1 час 27 минут. Даяна 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6/17 брейк-поинтов.

Дубай. 1/4 финала квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) – 7:5, 6:0

Марта Костюк (Украина) – Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 3:6, 6:2

В следующем раунде Ястремская сразится против второй сеяной Клары Таусон из Дании (№33 WTA), а Костюк встретится с Диан Парри из Франции (№105 WTA), которую не так давно обыгрывала в рамках Открытого чемпионата Австралии.

Также стоит отметить, что в основной сетке соревнований в Дубае точно выступит лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина.

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