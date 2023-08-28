Авария с участием нескольких автомобилей случилась в канадской провинции Онтарио.

В возрасте 31 года погибла известная канадская фигуристка Александра Пол, участвовавшая в Олимпийских играх 2014 года.

Как сообщает CBC.ca, бывшая спортсменка трагически погибла в крупной аварии с участием семи автомобилей, которая случилась в канадской провинции Онтарио.

Сообщается, что грузовик потерял управление и врезался в ряд стоявших на обочине машин. Александра Пол находилась в одном из этих автомобилей вместе со своим 10-месячным сыном.

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31-летняя фигуристка скончалась на месте, а ее сына, сидевшего на заднем сиденье, доставили в больницу с различными травмами. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Добавим, что Александра Пол танцевала на льду в паре с Митчеллом Исламом, с которым они поженились в 2021 году.

Пол и Ислам являются серебряными призерами юниорского чемпионата мира 2010 года. Также они выступали на двух чемпионатах мира и стали призерами соревнований серии ISU Challenger. На зимней Олимпиаде-2014 они заняли 18-е место.

Спортивную карьеру супруги завершили в 2016 году. В 2022 году у них родился сын Чарли.

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