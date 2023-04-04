Экс-первая ракетка Украины проиграла первую игру после возобновления карьеры.

В ночь на 4 апреля знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла стартовый поединок в рамках турнира серии WTA 500 в американском Чарльстоне.

Таким образом, экс-первая ракетка Украины официально возобновила свою карьеру после того, как впервые стала мамой.

К сожалению, победить в своей дебютной игре после возвращения Элине не удалось. Свитолина покинула турнир в Чарльстоне после первого круга основной сетки, проиграв Юлии Путинцевой со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Игра продлилась почти три часа. Элина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Путинцевой два эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 24.

Обзор матча Свитолина - Путинцева:

"У меня были мурашки по коже. Было приятно видеть столько людей на трибунах, как они меня поддерживали, особенно в некоторые трудные моменты. Это не была легкая игра физически для меня, но в конце концов я рада своему уровню игры. Теперь я четко вижу, что нужно улучшить", - скащала Элина Свитолина после игры.

В следующем раунде турнира в Чарльстоне Путинцева сыграет против представительницы страны-террориста Екатерины Александровой, которая выступает под нейтральным флагом.

Добавим, что действующей победительницей турнира в Чарльстоне является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Напомним, Элина Свитолина является бывшей третьей ракеткой мира и лучшей теннисисткой в истории Украины.

Последний раз 28-летняя спортсменка участвовала в соревнованиях 24 марта прошлого года. Тогда украинка вылетела в 1/32 финала турнира в Майами.

После этого турнира Свитолина объявила о приостановке своей карьеры, а 15 октября она родила дочь Скай. В декабре прошлого года Элина вернулась к тренировкам.

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