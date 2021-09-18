В активе нашей сборной на ЧМ три золота и одно серебро.

Сборная Украины завоевала еще две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Копенгагене.

Украина выиграла золото на байдарке-четверке на дистанции 500 метров.

Украинскую сборную представляли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

Показав результат 1.20,19, они опередили конкурентов из Словакии и Чехии.

Также выиграть золотую медаль удалось в каноэ-четверке, где за Украину выступали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук.

На дистанции 500 метров украинцы показали результат 1.31,20, опередив Польшу на 0,1 секунды.

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Украина на ЧМ по гребле: результаты

Украина завоевала четыре медали на ЧМ по гребле: три золотые и одну серебряную.

Ранее золото выиграл дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой на каноэ.

Кроме того, Лузан выиграла серебряную медаль в одиночном заезде.

ЧМ продлится до 19 сентября.

Автор: Антон Дударь