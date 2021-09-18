Сборная Украины завоевала еще две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Копенгагене.
Украина выиграла золото на байдарке-четверке на дистанции 500 метров.
Украинскую сборную представляли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.
Показав результат 1.20,19, они опередили конкурентов из Словакии и Чехии.
Также выиграть золотую медаль удалось в каноэ-четверке, где за Украину выступали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук.
На дистанции 500 метров украинцы показали результат 1.31,20, опередив Польшу на 0,1 секунды.
Читайте такжеЗеленский вручил звание Героя Украины паралимпийцу-рекордсмену
Украина на ЧМ по гребле: результаты
- Украина завоевала четыре медали на ЧМ по гребле: три золотые и одну серебряную.
- Ранее золото выиграл дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой на каноэ.
- Кроме того, Лузан выиграла серебряную медаль в одиночном заезде.
- ЧМ продлится до 19 сентября.