Украинцы выиграли два золота в состязаниях четверок / фото ukraine-canoe.org

Сборная Украины завоевала еще две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Копенгагене.

Украина выиграла золото на байдарке-четверке на дистанции 500 метров.

Украинскую сборную представляли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

Показав результат 1.20,19, они опередили конкурентов из Словакии и Чехии.

Также выиграть золотую медаль удалось в каноэ-четверке, где за Украину выступали Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук. 

На дистанции 500 метров украинцы показали результат 1.31,20, опередив Польшу на 0,1 секунды.

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Автор: Антон Дударь