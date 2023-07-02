Сборная Украины завоевала на Европейских играх-2023 21 золотую награду.

Сборная Украины финишировала на третьем месте в итоговом медальном зачете Европейских игр-2023, которые проходили в Польше.

В заключительный день соревнований украинские спортсмены завоевали две медали: Виктория Ус завоевала золото, победив в гребном слаломе на байдарках, а Тимур Брыков одержал серебряную награду в кикбоксинге.

Таким образом, сборная Украины завоевала на Европейских играх 41 награду (21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых) и заняла третье место в итоговом медальном зачете.

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Первое место заняли итальянцы, в активе которых 100 наград (35 золотых, 26 серебряных, 39 бронзовых). Вторыми финишировали испанцы, завоевавшие 21 золотую награду, 17 серебряных и 19 бронзовых.

Топ-5 медального зачета Европейских игр-2023

Италия - 100 медалей (35 золото, 26 серебро, 39 бронза)

Испания - 57 (21, 17, 19)

Украина - 41 (21, 12, 8)

Германия - 63 (20, 16, 27)

Франция - 62 (17, 19, 26)

Напомним, Европейские игры проводили в третий раз в истории. В этом году соревнования проходили в Польше с 21 июня по 2 июля.

Ранее этот турнир проходил в 2015 году (Баку) и в 2019 (Минск).

На турнире в Баку сборная Украины заняла восьмое место в итоговом медальном зачете, завоевав 46 наград (8 золотых, 14 серебряных, 24 бронзовых). На Европейских играх-2019 "сине-желтые" завоевали 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) и заняли третье место.

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