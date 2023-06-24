Украинская спортсменка показала лучший результат в тройном прыжке.

Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук триумфально выступила на Европейских играх-2023 по легкой атлетике, которые проходят в Польше.

27-летняя украинка показала результат 14,58 метра в тройном прыжке и завоевала золотую медаль.

Серебро завоевала Тугба Данишмаз из Турции, показавшая результат 14,16 метра. Третье место завоевала итальянская спортсменка Оттавия Честонаро.

Видео дня

Европейские игры-2023. Легкая атлетика

Марина Бех-Романчук (Украина) - 14,58 метра

Тугба Данишмаз (Турция) - 14,16

Оттавия Честонаро (Италия) - 14,09

Отметим, что Марина Бех-Романчук одержала дебютную победу в личных соревнованиях Европейских игр после бронзы в прыжках в 2019 году.

Ранее среди легкоатлеток на Европейских играх-2023 золотую медаль завоевала Наталья Кроль, которая стала лучшей в беге на 800 м.

Добавим, что сборная Украины завоевала уже 17 наград на соревнованиях в Польше: 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. "Сине-желтые" занимают третье место в медальном зачете. Лидирует сборная Испании, у которой 11 золотых наград, 7 серебряных и 6 бронзовых.

Напомним, спортсменов из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: