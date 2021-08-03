Это уже шестая бронзовая медаль для Украины на этой Олимпиаде.

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Вместе с ней на пьедестале почета оказались спортсменки из Нигерии, США и Кыргызстана.

Американка Тамира Сток Менса стала триумфатором соревнований и заняла первое место. В финале ей уступила нигерийка Блессинг Оборудуду, которая в итоге стала серебряным призером. Черкасова и кыргызстанка Мээрим Жуманазарова стали бронзовыми призерками.

"Было тяжело настроиться, но все ограничила в рамках одной схватки. Настроилась на все 6 минут, понимала, что это мои последние 6 минут в карьере. Слышала поддержку, благодарна всем, кто поддерживал. Что дальше? Сейчас у меня отдых - это 100%. Проведу время с семьей, а дальше посмотрим, возможно пойду в декрет", - отметила Алла после своего успеха.

Алла Черкасова: достижения и последняя Олимпиада в карьере

32-летняя уроженка Львова Черкасова - одна из самых титулованных украинских борчих.

На чемпионатах мира Черкасова выигрывала золото (в 2018 году) и бронзу (в 2010-м).

Она становилась чемпионкой Европы в 2019 году, а также выиграла на ЧЕ одно серебро и три бронзы. Также в активе Черкасовой бронзовая медаль на Европейских играх-2019.

"У меня сын попросил медаль. Я готова сделать все, чтобы привезти ему медаль. Это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту", - говорила Черкасова об играх в Токио.

Автор: Артем Будрин