Украинская теннисистка обожает украинское национальное блюдо.

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Элина Свитолина сейчас находится в американском Чикаго, где вскоре начнет свое выступление на турнире серии WTA 250 на хардовом покрытии.

26-летняя спортсменка посетила местный ресторан украинской кухни, где попробовала борщ.

"Борщ течет в моих венах", - написала рядом с фото в Instagram первая ракетка Украины.

Напомним, что ранее Элина уже была в восторге от борща. Отметим, что в свежем мировом рейтинге WTA Свитолина сохранила шестую позицию.

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Автор: Артем Будрин