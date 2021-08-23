Элина Свитолина / фото УНИАН
Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Элина Свитолина сейчас находится в американском Чикаго, где вскоре начнет свое выступление на турнире серии WTA 250 на хардовом покрытии.
26-летняя спортсменка посетила местный ресторан украинской кухни, где попробовала борщ.
"Борщ течет в моих венах", - написала рядом с фото в Instagram первая ракетка Украины.
Напомним, что ранее Элина уже была в восторге от борща. Отметим, что в свежем мировом рейтинге WTA Свитолина сохранила шестую позицию.
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