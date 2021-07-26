Погодные условия повлияли на проведение Олимпийских игр.

В столице Японии, где проходит Олимпиада-2020, бушует тайфун.

Из-за непогоды в Токио отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпийских играх, которые должны были состояться под открытым небом 27 июля, перенесены.

Об этом сообщает automaticblogging.com.

На 27 июля в Токио прогнозируется ураган третьей категории, при котором скорость ветра может достигать более 200 км/ч.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Протесты проходили даже во время церемонии открытия Игр. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В Токио призеры сами надевают медали себе на шею.

Автор: Артем Будрин