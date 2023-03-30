Соревнования в Португалии могут стать вторыми для Элины после отпуска.

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в турнире ITF W100 в португальском городе Оейраша. Как сообщает BTU, теннисистка получила вайл-кард.

Соревнование состоится в период с 17 по 23 апреля на грунтовом покрытии.

Последний раз Свитолина выступала на турнирах уровне ITF еще в 2013-м году. В августе она одержала победу на 75-тысячнике.

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Этот турнир станет вторым для Элины после декретного отпуска. На следующей неделе Свитолина сыграет на турнире WTA500 в Чарльстоне. В том числе во время соревнования в США будет проведено благотворительное мероприятие, на котором будут собираться средства на поддержку украинцев.

Уже не впервые украинская теннисистка привлечет свое имя для сбора средств. На одном из благотворительных матчей прошлого года Элина выступала в качестве судьи. К тому мероприятию также присоединилась польская теннисистка Ига Свентек, а всего удалось собрать более 400 тысяч евро. Также Свитолина в декабре 2022-го года провела гала-ужин в Монако, во время которого благотворители пожертвовали 170 тысяч евро на генераторы для украинских больниц.

Отметим, что Свитолина последний раз участвовала в теннисных турнирах еще 24 марта прошлого года. Тогда украинка вылетела в 1/32 финала соревнования в Майами. После этого она ушла в декретный отпуск, а 15 октября родила дочь Скаи. Недавно Элина вернулась к тренировкам.

Сейчас Свитолина находится на 1081-й строчке рейтинга WTA. Ее наивысшим показателем за всю карьеру была третья позиция.

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