Первая ракетка Украины сразу после свадьбы выступит на Олимпиаде.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после свадьбы с французом Гаэлем Монфисом рассказала о том, когда пара отправится в медовый месяц.

Украинку цитирует официальный сайт ITF.

Свитолина подчеркнула, что на данный момент и она, и Монфис готовятся выступать на Олимпиаде:

"Сейчас мы тут, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Сейчас нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь".

Также она поделилась своими эмоциями от свадьбы:

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"Это невероятно, если честно. Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений - это невероятно. Да еще и обе семьи смогли присутствовать. Мы отлично провели время".

Свадьба Свитолиной и Монфиса

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но затем возобновили отношения.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость помолвочного кольца Свитолиной.

Свадьба теннисистов состоялась 16 июля в Швейцарии.

Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.

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Автор: Антон Дударь