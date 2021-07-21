Элина Свитолина и Гаэль Монфись поженились 16 июля / фото instagram.com/svitolin_

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после свадьбы с французом Гаэлем Монфисом рассказала о том, когда пара отправится в медовый месяц.

Украинку цитирует официальный сайт ITF.

Свитолина подчеркнула, что на данный момент и она, и Монфис готовятся выступать на Олимпиаде:

"Сейчас мы тут, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Сейчас нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь".

Также она поделилась своими эмоциями от свадьбы:

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"Это невероятно, если честно. Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений - это невероятно. Да еще и обе семьи смогли присутствовать. Мы отлично провели время". 

Свадьба Свитолиной и Монфиса

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Автор: Антон Дударь