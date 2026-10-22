Свитолина после известия о разводе снялась с крупного турнира в Токио

Турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, недавно объявившая о разводе, не спешит возвращаться к соревнованиям. Она решила пропустить турнир серии WTA 500 в Токио, как свидетельствуют данные на официальном сайте.

Примечательно, что турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября. Турнир Toray Pan Pacific Open в Токио завершит основной теннисный календарь 2026 года.

Как указано на сайте, с турнира снялись Джессика Пегула, Ига Швьонтек, Анна Калинская и Элина Свитолина. Напротив имени каждой из этих теннисисток стоит отметка "снялась".

В то же время в спортивном расписании Свитолиной значится Итоговый турнир WTA в американском Индиан-Уэллсе, который пройдет с 7 по 14 ноября.

Это будет четвертое выступление в карьере Свитолиной на соревнованиях такого уровня. Ранее украинская теннисистка играла на Итоговом турнире с 2017 по 2019 год. Во время второго участия украинка завоевала титул, а годом позже дошла до финала, где уступила австралийке Эшли Барти.

Элина Свитолина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Свитолина рассказала, что причин, по которым она решила расстаться с мужем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – после пяти лет брака, было несколько. Теннисистка написала, что, прожив более 4,5 лет в условиях войны, она поняла, что не чувствует себя по-настоящему счастливой. Также спортсменка добавила, что некоторые вещи слишком личны, чтобы делиться ими публично.

Также мы писали, что издание L'Equipe сообщило, что Монфис внезапно объявил о завершении профессиональной карьеры из-за развода с украинской теннисисткой. Сезон-2026 стал последним в карьере 40-летнего спортсмена. В этом месяце он официально получил статус игрока, завершившего выступления, что подтвердили в Международном агентстве по добросовестности в теннисе. Сообщается, что Монфис должен был попрощаться с теннисом во время выступлений на турнире в Лионе и парижском "Мастерсе".

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