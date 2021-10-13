Украинская теннисистка смогла взять лишь два гейма.

Звезда украинского спорта Элина Свитолина вылетела из турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Первая ракетка Украины на стадии 1/8 финала уступила с разгромным счетом американке Джессике Пегуле (№24 WTA).

Элина Свитолина (Украина) - Джессика Пегула (США) - 1:6, 1:6

Это была третья встреча теннисисток, теперь счет 2:1 в пользу Пегулы. В 1/4 финала Пегула сыграет против белоруски Виктории Азаренко (№32 WTA).

Это поражение существенно уменьшило шансы Свитолиной квалифицироваться на Итоговый турнир. Теперь уже 27-летняя украинка должна надеяться, что конкурентки тоже будут допускать осечки. Следующими соревнованиями для Элины станет турнир WTA 250 на Тенерифе, где она возглавит посев.

Напомним, что Свитолина в обновленном рейтинге WTA потеряла одну позицию.

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Индиан-Уэллс: результаты украинок

В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.

Марта Костюк выбыла во втором круге. Даяна Ястремская также не смогла пробиться в третий раунд.

В то же время Екатерина Козлова в первом раунде проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина на старте уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).

Автор: Артем Будрин