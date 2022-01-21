Украинские теннисистки Марта Костюк (№66 WTA) и Элина Свитолина (№17 WTA) вылетели из Открытого чемпионата Австралии на стадии 1/16 финала.
Свитолина разгромно проиграла белоруске Виктории Азаренко (№25 WTA), которая когда-то была первой ракеткой мира и дважды побеждала на Australian Open (в 2012 и 2013 годах).
Элина 5 раз в карьере встречалась с Азаренко и все поединки проиграла титулованной белоруске.
Australian Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренко (Беларусь) - 0:6, 2:6
Костюк навязала борьбу шестой ракетке мира - испанке Пауле Бадосе. Однако Бадоса все же победила в трех сетах.
Australian Open. Третий круг
Марта Костюк (Украина) - Паула Бадоса (Испания) - 2:6, 7:5, 4:6
Напомним, что Костюк с другой украинкой продолжает выступать в парном разряде на Australian Open-2022.
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
- Первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.