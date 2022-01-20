Костюк и Ястремская обыграли дуэт из США.

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в паре с 21-летней украинской спортсменкой Даяной Ястремской вышли во второй круг парного разряда Australian Open.

В тяжелом поединке первого круга соревнований украинки с трудом обыграли дуэт из США - Кори Гауфф / Кэти Макнелли.

Матч длился 2 часа 23 минуты.

В первом сете Костюк и Ястремская уверенно вели 5:2, однако проиграли пять розыгрышей подряд и уступили в партии.

Однако украинкам удалось переломить ход поединка и выиграть два следующих сета, пробившись в следующий раунд.

Australian Open. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Кори Гауфф / Кэти Макнелли (США, 8) - 2:1 (5:7, 6:4, 7:5)

В поединке второго круга парного разряда дуэт Костюк / Ястремская встретится с итальянско-британской парой Жасмин Паолини / Хезер Уотсон. Матч состоится в пятницу, 21 января.

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В поединке первого раунда украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, в двух сетах выиграли у швейцарского тандема Виктория Голубич / Жиль Тайхманн.

Australian Open. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 2:0 (6:3, 6:1)

В следующем круге пара Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США).

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