19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в паре с 21-летней украинской спортсменкой Даяной Ястремской вышли во второй круг парного разряда Australian Open.
В тяжелом поединке первого круга соревнований украинки с трудом обыграли дуэт из США - Кори Гауфф / Кэти Макнелли.
Матч длился 2 часа 23 минуты.
В первом сете Костюк и Ястремская уверенно вели 5:2, однако проиграли пять розыгрышей подряд и уступили в партии.
Однако украинкам удалось переломить ход поединка и выиграть два следующих сета, пробившись в следующий раунд.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) - Кори Гауфф / Кэти Макнелли (США, 8) - 2:1 (5:7, 6:4, 7:5)
В поединке второго круга парного разряда дуэт Костюк / Ястремская встретится с итальянско-британской парой Жасмин Паолини / Хезер Уотсон. Матч состоится в пятницу, 21 января.
Читайте такжеСвитолина и Костюк уверенно прошли в третий круг Australian Open-2022Еще одна представительнца Украины Людмила Киченок также начала выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде с победы.
В поединке первого раунда украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под 11-м номером, в двух сетах выиграли у швейцарского тандема Виктория Голубич / Жиль Тайхманн.
Australian Open. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – 2:0 (6:3, 6:1)
В следующем круге пара Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США).
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- Первый в году турнир "Большого шлема" проходит в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут поучаствовать только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
- В одиночном разряде первый круг не смогли преодолеть украинки Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
- Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Элина Свитолина пробились в 1/16 финала.