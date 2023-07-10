В воскресенье, 9 июля, экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина победила 20-ю ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко в рамках 1/8 финала Wimbledon-2023.
После матча 28-летняя украинка очень эмоционально прокомментировала свою победу и выход в 1/4 финала турнира серии "Большого шлема". Она отметила, что это второй самый счастливый момент в ее жизни после рождения дочери.
"После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни. Я просто думала, что моя страна переживает тяжелые времена и болеет за меня, а я играю здесь, перед вами. Я знаю, насколько для них важен каждый момент, когда можно поделиться радостью.
Это был один из матчей, когда нужно пройти через все. Не могу жаловаться, поэтому просто боролась за каждое очко, и в конце концов, выиграла матч", - приводит слова Элины BBC.
Также на пресс-конференции после матча Элина Свитолина прокомментировала свой отказ пожать руку беларуской теннисистке Виктории Азаренко.
"Я все время это говорю. Я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины и мы не вернем свои территории, я жать им руки не собираюсь.
У меня есть четкое заявление. Я не знаю, как я могу быть еще более четкой", - заявила Свитолина.
Отметим, что Элина Свитолина во второй раз в своей карьере сыграет в 1/4 финала Уимблдонского турнира. Лучшим достижением украинки на этом турнире является выход в 1/2 финала в 2019 году.
Также добавим, что Элина впервые в своей карьере выиграла у Виктории Азаренко. Ранее теннисистки встречались пять раз и все пять матчей выиграла представительница Беларуси.
В 1/4 финала Wimbledon-2023 Свитолина сыграет против Иги Швентек из Польши.