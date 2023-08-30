Элина Свитолина в стартовом матче US Open-2023 победила Анну-Лену Фридзам.

Во вторник, 29 августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила Анну-Лену Фридзам в матче первого раунда US Open-2023.

28-летняя украинка прокомментировала победу над представительницей Германии. По словам Элины, она рада, что смогла удачно стартовать на турнире серии "Большого шлема" после травмы.

"Две недели назад это было бы нормально. Но поскольку я не играла в Цинциннати и у меня были некоторые проблемы со здоровьем, эта победа и форма, которую я показала – прекрасный день. Я немного беспокоилась о своем здоровье.

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Лучшие игроки здесь, каждый пытается победить вас и показать свою лучшую игру. Любая победа на турнире "Большого шлема" – счастливый день", - приводит слова Элины Свитолиной The Tennis Letter.

Отметим, что Элина Свитолина в этом году одержала уже 10-ю победу в матчах на турнирах серии "Большого шлема". При этом, в Австралии она не играла. По этому показателю это уже один из четырех лучших сезонов в карьере украинской теннисистки. Больше всего побед было в 2019 году - 15.

Во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису Элина Свитолина сыграет против Анастасии Павлюченковой.

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