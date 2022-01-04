Страшный эпизод произошел на турнире MMA японского промоушена.

Тяжелейшим нокаутом закончился бой между японскими бойцами смешанных единоборств (ММА) в местном промоушене Pancrase Hybrid Wrestling.

Встреча прошла в рамках легкого весового дивизиона.

В поединке, который состоялся в декабре 2021 года, японские бойцы устроили бескомпромиссную рубку. Соперники полностью забыли о защите и начали обмен ударами в центральной части клетки. В какой-то момент один из бойцов нанес мощный встречный удар с правой и отправил соперника в кому, сообщает sport.ua.

Отмечается, что спортсмен потерял сознание еще до падения. Рефери в клетке пытался привести бойца в чувство, однако это сделать ему не удалось.

Видео нокаута:

pic.twitter.com/2Qb2007q5w — El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 2, 2022

Ранее УНИАН сообщал, что в США известный профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри был убит взрывом на основной работе - спортсмен работал пожарным.