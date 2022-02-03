Александр Абраменко и Александра Назарова понесут флаг нашей страны на торжественной церемонии.

Фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова будут знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Церемония открытия начнется 4 февраля в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что Абраменко стал олимпийским чемпионом по фристайлу в 2018 году. Назарова была серебряным призером Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию.

"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно", - поделился эмоциями Абраменко.

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане 2018-го года я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютные соревнования такого уровня. И поэтому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", - дала комментарий Назарова.

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Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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