Немец Александр Зверев в финальном матче обыграл соперника из России.

В итальянском Турине состоялся финальный матч Итогового турнира ATP 2021. За победу в нем боролись немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.

Зверев одержал победу в финале в двух сетах - 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час и 15 минут.

Немецкий теннисист во второй раз в карьере стал победителем Итогового турнира ATP. Зверев вошел в топ-10 по количеству титулов на Итоговых турнирах ATP в истории.

Для немца это 19-й титул в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Стоит отметить, что теннисисты уже встречались между собой на этом турнире на групповом этапе. В том матче победу в трех сетах праздновал Медведев.

Видео опубликовал Twitter ATP.

Итоговый турнир ATP: результаты до финала

В полуфинал турнира из "Зеленой группы" вышли серб Новак Джокович и датчанин Каспер Рууд, а не смогли выйти Андрей Рублев (Россия), Кэмерон Норри (Великобритания) и Стефанос Циципас (Греция).

В "Красной группе" полуфиналистами стали россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Групповую стадию не преодолели Янник Синнер и Маттео Берреттини (оба - Италия), а также Хуберт Хуркач (Польша).

В полуфинале Зверев в трех сетах обыграл Джоковича (7:6, 4:6, 6:3), а Медведев прошел Рууда (6:4, 6:2).

Автор: Антон Дударь